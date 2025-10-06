시사 전체기사

추석 귀경길 고속도로 정체 시작… 오후 4시쯤 정점

입력:2025-10-06 09:37
수정:2025-10-06 09:47
추석 연휴 첫날인 3일 경부고속도로 서울 잠원나들목 인근 하행선이 정체를 빚고 있다. 연합뉴스

한가위인 6일 오전 전국 주요 고속도로에서 귀성·귀경길 정체가 시작되고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 8시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 시간은 부산 6시간50분, 울산 6시간30분, 목포 6시간, 대구 5시간50분, 광주 5시간40분, 강릉 3시간, 대전 2시간20분이다.

반대로 각 도시에서 서울까지 소요되는 시간은 부산 6시간50분, 울산 6시간30분, 대구 5시간50분, 목포 5시간10분, 광주 4시간30분, 강릉 3시간10분, 대전 1시간30분이다.

경부고속도로 서울 방향은 양재 부근∼반포 7㎞, 칠곡분기점∼칠곡분기점 부근 2㎞ 구간에서 차량 정체가 이어지고 있다.

부산 방향은 대전 터널∼비룡분기점 2㎞, 옥산분기점 부근∼옥산 5㎞, 천안분기점∼천안호두휴게소 부근 11㎞, 북천안 부근 ∼천안 부근 8㎞ 등에서 차량 운행이 지체되고 있다.

서해안고속도로 목포 방향에서는 서평택분기점∼서해대교 12㎞, 비봉∼발안 부근 16㎞, 서서울요금소∼순산터널 부근 5㎞ 등 구간에서 차가 천천히 움직이고 있다.

중부고속도로 남이 방향은 호법분기점∼모가 부근 2㎞, 마장분기점∼호법분기점 2㎞에서 가다 서다가 이어지고 있다.

영동고속도로 강릉 방향은 용인∼양지터널 부근 6㎞, 마성터널 부근∼용인 4㎞ 구간에서 정체를 보인다.

공사는 귀성 방향의 경우 오전 6∼7시 정체가 시작돼 오후 3∼4시 정점을 찍고 오후 11시∼7일 오전 0시쯤 해소될 것으로 내다봤다.

귀경 방향은 오전 7∼8시 막히기 시작해 오후 4∼5시 최대에 달한 뒤 7일 오전 1∼2시 풀릴 것으로 보인다.

이날 전국 교통량은 667만대가량으로 전망된다. 이 중 수도권에서 지방으로 49만대, 지방에서 수도권으로 48만대가 이동할 것으로 공사는 예상했다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

