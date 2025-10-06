시사 전체기사

李대통령 지지율 53.5%…4주 만에 반등[리얼미터]

입력:2025-10-06 09:37
수정:2025-10-06 09:38
공유하기
글자 크기 조정
리얼미터 제공

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 4주 만에 반등했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 2일까지 전국 18세 이상 유권자 2017명을 대상으로 조사한 설문조사에서 이 대통령의 국정수행 능력을 긍정적으로 바라본 응답자는 53.5%로 집계됐다.

직전 조사(52.0%)보다 1.5% 포인트 오른 수치로, 9월 첫째 주(1∼5일) 56.0%를 기록한 뒤 3주 연속 하락세를 보이다 반등했다. 부정 평가 응답자는 43.3%로 직전 조사보다 0.8% 포인트 하락했다.
리얼미터 제공

지난 1∼2일 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 한 정당 지지율 조사에선 더불어민주당이 47.2%, 국민의힘이 35.9%로 각각 나타났다. 민주당은 전주 대비 3.9% 포인트 올랐고, 국민의힘은 2.4% 포인트 떨어졌다. 두 정당간 지지율 격차는 지난주 5.0% 포인트에서 11.3% 포인트로 3주 만에 오차범위 밖으로 벌어졌다.

조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.0%를 기록했다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 같은 신뢰수준에 ±3.1% 포인트다. 대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.9%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.1%였다.

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
美 눈총 맞은 ‘환율 방파제’ 막히는데… 한은 “문제 없어”
편의점서 팔린 ‘7500만원 위스키’…구매자는 누구
추미애 경기지사? 여의도는 이미 지방선거 ‘눈치싸움’
“판매량 5배 급증”… 명절 앞둔 육포 공장에 무슨 일이
“오바마도 받는데!” “안 주면 미국 모욕”…트럼프의 ‘노벨평화상 앓이’
위작논란 이우환 그림… ‘김건희 청탁’ 사건은 미궁 속?
‘냉부해’ 공방 격화…주진우 “강유정 대변인 형사 고발”
60년 함께 일군 재산 장남에 ‘올인’…대법 “이혼 사유”
국민일보 신문구독