‘악취 주범’ 은행나무 열매를 없애라…서울 곳곳에서 총력전

서울 종로구 혜화로에서 작업자들이 은행나무 열매를 채취하고 있다. 서울시 제공

25개 자치구는 ‘은행 열매 채취 기동반’을 편성해 운영하고 있다. 기동반은 매년 가을 고소작업차, 진동 수확기 등을 사용해 열매를 떨어트리는 일을 한다. 나무에 깔때기 모양의 그물을 씌워 열매가 한곳으로 모이게 하는 망을 설치하기도 한다.

은행나무 열매 악취는 껍질에 포함된 비오볼(Bilobol)과 은행산이 원인이다. 곤충으로부터 씨앗을 보호하는 물질로 열매가 터지면 이 물질이 새어 나와 냄새가 난다.

시는 각 자치구에 열매 채취에 필요한 예산을 적게는 300만원 많게는 2000만원까지 편성해 지원한다. 또 채취방법과 도구 등도 지원한다.

지난달 23일 서울 서대문구 가좌로 일대에서 구청 관계자들이 진동수확기를 통해 떨어진 은행나무 열매를 청소하고 있다. 연합뉴스

보행 환경이나 도로 구조상 장비 진입이 어려운 곳도 많다.

시 관계자는 “재개발·정비사업 등이 없는 구간은 교체 명분을 찾기 힘들다”며 “민원 다발 지점부터 순차적으로 교체하고 관리하는 것이 현재로선 최선”이라고 설명했다.