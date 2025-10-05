테일러 스위프트, 새 앨범 음원차트 석권…상영회도 하루 수익 200억

스포티파이·애플뮤직 기록 경신

북미 상영회는 하루 수익 200억원 돌파

로이터연합뉴스

테일러 스위프트가 정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’(The Life of a Showgirl) 발매와 함께 진행한 극장 상영회로 전 세계 음원 차트와 박스오피스를 동시에 석권했다.