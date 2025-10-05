“특검 수사는 엉터리 소설” 권성동, 옥중 메시지

“특검은 가짜뉴스 확산에 매진”

“이재명 정권도 저를 무너뜨릴 수 없을 것”

권성동 국민의힘 의원. 연합뉴스

통일교에서 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속기소 된 권성동 국민의힘 의원이 “특검 수사는 엉터리 소설”이라며 혐의를 재차 부인했다.



권 의원은 지난 4일 자신의 페이스북에 “사랑하는 강릉 시민 여러분께”라는 제목의 추석 인사 글을 게시했다. 게시글에서 권 의원은 “저는 검사를 20년 하고 정치를 16년 했다”며 “이런 제가 처음 독대하는 사람에게 금전을 받았다는 건 저 권성동과 강릉의 기백을 모르는 엉터리 소설”이라고 주장했다. 그러면서 “특검은 수사 대신 가짜뉴스 확산에 매진한다. 객관적 증거 대신 허위 진술만 흔들고 있다”고 비판했다.



권 의원은 또 “문재인 정권도 저를 꺾지 못했듯, 이재명 정권도 결코 저를 무너뜨릴 수 없을 것”이라며 “저는 진실을 밝히고 무죄를 받아내겠다”고 했다. 이어 “보내주신 관심과 응원 잊지 않겠다”며 “머지않아 진실과 함께 여러분 곁으로 돌아오겠다”고 글을 마무리했다.



권성동 페이스북 캡처

김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 지난 2일 권 의원을 구속기소 했다. 권 의원이 지난 2022년 1월 통일교 전 세계본부장이었던 윤모씨로부터 윤석열 전 대통령 당선 후 교단 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 등의 청탁과 함께 1억원을 받은 혐의다.



특검 수사 역사상 현역 의원이 구속 상태로 재판에 넘겨진 건 최초다. 특검팀은 권 의원에 대해 재산 추징보전도 청구해 법원으로부터 인용 결정을 받아냈다. 추징보전은 법원이 유죄 선고와 함께 몰수·추징 명령을 내릴 것에 대비해 피고인이 재산을 임의로 처분하거나 빼돌리지 못하도록 하는 조치다.



특검팀은 권 의원이 통일교 측에 한학자 총재의 해외 원정 도박과 관련한 수사 정보를 전달했다는 의혹, 한 총재를 찾아가 금품이 든 쇼핑백을 건네받았다는 의혹 등도 수사 중이다.



권 의원은 특검 수사를 ‘정치 탄압’으로 규정하며 혐의를 전면 부인해왔다.



권민지 기자



