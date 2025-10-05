“송이라면은 어떤 맛일까?”…경북 봉화송이축제 16일 개막

‘송이향에 반하고, 한약우 맛에 빠지다’는 슬로건으로 16일부터 나흘 간 열려



청정 자연에서만 자라는 봉화 송이는 뛰어난 향과 품질로 전국 최고로 손꼽히며 깊고 은은한 풍미로 미식가들의 사랑을 받아왔다. 봉화군 제공



내성천의 맑은 바람과 청량산 자락의 신선한 기운이 어우러지는 10월 중순, 올해로 29회를 맞은 ‘봉화송이축제’가 개막한다.



‘송이향에 반하고, 한약우 맛에 빠지다’를 슬로건으로 내건 이번 축제는 16일부터 19일까지 나흘간 봉화읍 내성천 일원에서 열린다.



봉화송이축제는 단순한 향토행사를 넘어 지역을 대표하는 관광 브랜드로 성장해왔다. 청정 봉화의 명품 송이를 전국에 알리는 동시에 지역 농가의 소득을 높이고 주민과 관광객이 함께 어우러지는 프로그램을 마련해 지역 경제와 공동체에 활력을 불어넣는다는 점에서 의미가 크다.



올해 축제는 봉화의 자랑인 송이를 중심으로 우수한 농특산물과 지역 문화가 어우러진 ‘가을 종합선물세트’로 완성된다. 새롭게 선보이는 송이주막과 송이라면은 물론, 오랜 동반자인 제42회 청량문화제, 올해 처음 선보이는 봉화군 농특산물 한마당, 목재문화행사 등 다양한 연계 프로그램들이 축제의 풍성함을 더할 예정이다.



맛! 쉼! 놀! 송이주막존과 내성천 송이라면존



올해 축제에서 가장 큰 관심을 모으는 곳은 바로 송이주막존과 송이라면존이다. 송이주막존은 ‘맛과 쉼’을 주제로 한 복합 휴식존으로, 초가집을 모티브로 한 전통 주막 텐트에서 봉화에서 빚은 전통주와 향토 음식이 판매된다. 매일 오전 10시부터 밤 10시까지 운영되며 무대공연을 실시간 중계하는 LED 전광판이 설치돼 여유롭게 공연을 감상하고 음식과 술을 즐기며 휴식을 취할 수 있다.



송이주막존 옆에 새롭게 마련된 송이라면존은 송이버섯과 계란이 들어간 밀키트라면을 하루 500그릇 한정으로 제공한다. 송이라면(300그릇·5000원), 일반라면(200그릇·3000원)으로 판매되며 합리적인 가격에 봉화 송이의 진미를 맛볼 수 있다. 따끈한 한 그릇의 라면은 관광객들의 발길을 사로잡을 ‘올해의 히트 메뉴’로 기대를 모은다.



이밖에 ‘도전! 송이골든벨’은 송이·한약우·지역 문화에 관한퀴즈 형식의 참여 프로그램으로 1등에게는 송이, 2등에게는 한약우, 3등에게는 애플워치 등 푸짐한 상품이 주어진다. 또 송이노래방은 지역민과 관광객이 함께 즐기며 화합을 나눌 수 있는 프로그램으로 게릴라 형식으로 운영돼 축제의 ‘놀’ 요소를 더한다.







공연과 문화, 가을밤을 수놓다



16일 개막식에 앞서 봉화의 농산물이 총출동하는 ‘오색오미 대형 비빔밥 퍼포먼스’가 열린다. 500인분의 비빔밥이 현장에서 무료 시식으로 제공돼 축제의 문을 활짝 연다. 같은 날 오후에는 퓨전 국악과 전통 민요가 어우러진 ‘풍류한마당’이 성이성문화제의 시작을 알리며 흥겨운 무대를 선보인다.



17일에는 ‘봉화 샤이닝스타 콘서트 시즌2’와 ‘가을송! 낭만음악회’가 이어진다. 경우 오케스트라와 우동하, 장하나, 서영은, KCM 등이 무대에 올라 가을밤의 낭만을 한껏 채운다.



18일에는 봉화 역사와 정체성을 청년의 시선으로 재조명하는 ‘제1회 전국 이몽룡 선발대회’가 열린다. 결선에 오른 20명의 참가자들이 무대를 뜨겁게 달구고 ‘2025 글로벌 춘향이 선발대회’ 진(眞) 수상자 김도연 씨와 가수 손태진이 특별 출연해 열기를 더한다.



마지막 날인 19일에는 ‘실버스타 선발대회’가 열린다. 어르신들의 재능을 발산하는 이 무대는 세대 간 화합을 이루는 상징적 프로그램이다. 같은 날 폐막공연에는 송가인, 정수연, 이예준 등이 출연해 화려한 무대를 선보이고 불꽃쇼가 내성천 밤하늘을 수놓으며 4일간의 대장정을 마무리한다.



가을의 진미, 봉화 송이가 빚어내는 맛의 향연



이번 축제의 주인공은 단연 봉화 송이다. 청정 자연에서만 자라는 봉화 송이는 뛰어난 향과 품질로 전국 최고로 손꼽히며 깊고 은은한 풍미로 미식가들의 사랑을 받아왔다. 축제는 이러한 송이의 가치를 널리 알리고자 다양한 체험과 판매 행사를 마련해 관광객들에게 봉화 송이의 진면목을 선사한다.



축제기간 내내 운영되는 송이판매장터는 내성천 서편 ‘송이뜰’에서 오전 10시부터 저녁 7시까지 문을 연다. 봉화송이생산자유통협회가 선발한 21개 부스가 참여해 신선한 송이를 직거래로 판매하며 방문객들은 산지에서 바로 나온 송이를 믿고 구입할 수 있다.



안동봉화축협과 봉화한약우작목회가 운영하는 한약우 홍보관에서는 질 좋은 한약우를 시식하고 구매할 수 있으며 1인 5000원의 셀프 상차림 식당도 마련돼 합리적인 가격에 한약우의 풍미를 즐길 수 있다.



송이와 한약우를 활용한 먹거리 식당은 오전 10시부터 밤 10시까지 운영된다. 한약우 셀프 상차림장과 뷔페, 소불고기 전골 등 다양한 메뉴가 준비돼 있어 미식의 즐거움을 더한다. 관광객들은 봉화의 대표 특산물을 한자리에서 맛보며 봉화 고유의 미식 문화를 직접 경험할 수 있을 것으로 기대된다.



봉화군 버섯생산가공연구회와 표고버섯연합회도 참여해 약용버섯 종균센터를 소개하고 표고버섯의 효능을 알리며 판매를 진행한다. 방문객들은 단순한 구매를 넘어 버섯의 다양한 활용법과 건강 정보를 얻을 수 있어 교육적 가치와 체험의 재미까지 누릴 수 있다.



청량문화제는 잊혀져 가는 전통문화를 재현하고 체험할 수 있는 장을 마련해 봉화의 문화적 뿌리를 되살린다. 사진은 지난해 열린 청량문화제. 봉화군 제공



함께 즐기는 연계행사, 가을의 풍성함을 더하다



대표적인 연계행사인 제42회 청량문화제는 ‘청량의 향기, 문화로 피어나다’라는 슬로건으로 진행된다. 이번 청량문화제는 잊혀져가는 전통문화를 재현하고 체험할 수 있는 장을 마련해 봉화의 문화적 뿌리를 되살린다. 특히 삼계줄다리기 재현은 청량문화제를 대표하는 상징적 프로그램으로 시대 흐름에 맞게 새롭게 변모해 선보일 예정이다.



이외에 청량마루 일대에서는 교복 체험, 닥종이 인형 만들기, 어반 스케치 등 새로운 콘텐츠가 운영되며 사생대회와 한시백일장 등 전통과 현대가 조화를 이루는 프로그램들도 함께 마련된다. 이번 청량문화제는 주민과 관광객이 함께 어우러져 가을의 정취를 즐길 수 있는 참여형 문화행사로 펼쳐질 예정이다.



농어업회의소가 주관하는 ‘2025 봉화 농특산물 한마당’은 축제 기간 내내 오전 10시부터 오후 8시까지 운영된다. 이 행사는 봉화의 우수한 농·임산물과 가공식품을 홍보하고 직거래를 촉진해 농가 소득 향상을 도모한다. 무대 이벤트, 농산물 판매장, 품평회, 체험 부스와 함께 패밀리 이모카세, 라이브커머스 등 참여형 프로그램도 마련돼 방문객이 직접 체험하고 즐길 수 있는 기회를 제공한다.



여기에 봉화의 브랜드 가치를 알리는 목재문화행사도 진행된다. ‘숲속 도시 봉화’ 이미지에 걸맞게 목재 친화도시 및 도시재생 사업을 홍보하고, 목재를 활용한 다양한 체험 프로그램을 선보여 교육적 의미와 재미를 동시에 전달한다.



이외에 ‘건강증진하송!’, ‘가족과 이웃愛 행복더하기’, ‘봉화를 채우는 복지이야기’, ‘마음건강축제’, 봉화군수기 씨름왕 선발대회, 경북도민민속장기대회, 성이성문화제, 어린이집 연합운동회, 신나리원정대 등 다양한 문화·체육 프로그램이 병행된다.



화합·안전·신뢰, 봉화축제의 새 기준



올해 봉화송이축제는 주민 참여와 지역 단체 협력을 통해 소통과 공감대를 형성하며 주민과 함께 만들어가는 ‘화합형 축제’로 기획됐다. 남녀노소가 즐길 수 있는 체험 프로그램을 확대해 관광객 만족도를 높이고 상업 중심에서 벗어나 체험 중심의 축제로 발전시키겠다는 구상이다.



군은 또한 예방 중심의 안전관리 강화에 나선다. 철저한 안전관리계획을 수립하고 유관기관과 긴밀히 협력해 군민과 관광객이 안심하고 즐길 수 있는 축제를 구현한다는 방침이다. 더불어 바가지 요금 근절을 위해 가격표시제를 시행하고 친절·위생 관리 강화, 입점 자격 요건 엄격화를 통해 신뢰받는 관광도시 이미지를 조성하고자 한다.



박현국 봉화군수(봉화축제관광재단 이사장)는 “올해 봉화송이축제는 신선한 송이와 한약우, 각종 특산물과 체험, 즐길거리가 풍성하게 준비됐다”며 “먹거리·볼거리·체험·공연이 어우러져 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제가 될 것”이라며 많은 참여를 당부했다.



봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



