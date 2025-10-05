대통령실, 관세협상 긴급 회의…전날 한미 산업장관 회담 공유

김정관(오른쪽) 산업통상부 장관과 하워드 러트닉 상무장관.산업통상자원부 제공

이날 회의에서는 김정관 산업통상부 장관이

4일(현지시간) 미국에서

하워드 러트닉 상무장관과 회담한 결과를 공유

했고, 참석자들은

이를 토대로 향후 관세협상 대응방안을 논의했다고 대통령실은 전했다.