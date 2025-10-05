대통령실, 관세협상 긴급 회의…전날 한미 산업장관 회담 공유
대통령실은 5일 오전 한미 관세협상 관련 긴급 통상현안 대책회의를 열었다고 보도자료를 통해 밝혔다.
이날 회의에서는 김정관 산업통상부 장관이 4일(현지시간) 미국에서 하워드 러트닉 상무장관과 회담한 결과를 공유했고, 참석자들은 이를 토대로 향후 관세협상 대응방안을 논의했다고 대통령실은 전했다.
김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장이 공동 주재한 회의에는 김 장관이 유선으로 참석했으며 구윤철 경제부총리와 조현 외교부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등 관계부처 장관 및 하준경 경제성장수석, 오현주 안보실 3차장 등 대통령실 내 주요 참모들이 참석했다.
대통령실은 “정부는 국익 최우선이라는 원칙 하에 미국 측과 관세 협상 후속 협의를 지속해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
