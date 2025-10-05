“예능에 중대본 회의 밀려” 野 ‘냉부해’ 공격…與 “주진우 고발”

주진우 “재난 이틀째에도 중대본 회의 직접 주재 0건”

장동혁 “냉장고 아닌 대통령의 머릿속이 궁금”

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연한다. JTBC 유튜브 캡처

국가 전산망 화재 수습 기간 중 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해(냉부해)’를 촬영한 이재명 대통령 내외에 대해 국민의힘이 공격을 이어가고 있다. 더불어민주당은 관련 의혹을 처음 제기한 주진우 의원에 대한 고발 조치를 예고했다.



관련 의혹을 처음으로 제기한 주진우 국민의힘 의원은 5일 자신의 페이스북에 “28일 오후 냉부해 촬영이 킹 받는 열 가지 이유”라는 제목의 글을 게시했다. 앞서 대통령실은 이 대통령이 28일 냉부해를 촬영했다고 밝혔다.



주 의원은 “촬영·이동 시간을 감안해 28일 오후 12시 무렵 예능 촬영을 시작했을 것”이라며 “화재 진화된 지 18시간밖에 안 되던 때. 조기 수습의 골든타임”이었다고 주장했다. 주 의원은 12시 무렵 상황을 “재난 이틀째인데 대통령 현장 방문 0건, 중대본 회의 직접 주재 0건, 대통령 직접 브리핑 0건, 행안부 장관 대면보고 0건 등 0의 행진”이었다고 지적했다. 그러면서 “냉부해 예능에 중대본 회의가 밀린 최초 사례”라며 “냉장고가 중요해, 전산망이 중요해”라고 비판했다.



주 의원은 또 냉부해 방영을 취소해야 한다고 했다. 그는 “냉부해 방송을 하루만 미뤄 공무원 발인 다음 날 강행한단다. 피해 국민과 가족 잃은 유족 앞에서 배터지게 먹고 낄낄거리며 웃을 텐가”라며 “냉부해 방영을 취소할 것을 국민을 대표해 강력히 요구한다”고 주장했다.



주진우 국민의힘 의원. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표도 이에 가세했다. 장 대표는 이날 페이스북에 “이재명 대통령의 48시간 행적은 결국 거짓말이었다. 거짓을 거짓으로 덮다가 결국 어제 지난달 28일 예능 녹화 사실을 시인했다”고 적었다. 그러면서 “심각한 국가적 재난이 발생한 상황에서 무슨 생각으로 예능 촬영을 했는지, 극단적 선택을 한 담당 공무원의 발인을 피해 고작 하루 늦게 방송을 강행하겠다는 발상이 어디에서 온 것인가”라며 “지금 국민은 이 대통령 부부의 냉장고 속이 궁금한 것이 아니라 대통령의 머릿속이 궁금하다”고 비판했다.



더불어민주당은 주 의원 즉각 고발 조치를 예고하며 “왜곡만을 일삼으며 국가 혼란을 부추기려는 행태를 멈추라”고 반발했다. 박수현 민주당 수석대변인은 이날 논평을 내어 “한가위에까지 대통령에 대한 허위사실로 흑색선전을 일삼는 국민의힘에 강력한 유감을 표하고 민주당은 주진우 의원을 즉각 고발조치 할 것”이라고 했다.



한편 김남준 대통령실 대변인은 지난 4일 서면브리핑을 통해 “대통령실은 이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 추석 특집편의 방영을 연기해 줄 것을 해당 방송사에 정중히 요청했다”고 밝혔다. 이에 해당 방송편은 6일 오후 10시로 방송 일정이 변경됐다.



김 대변인에 따르면 이 대통령은 28일 오전 10시50분 비상대책회의를 개최해 관련 상황을 보고 받았다. 이후 이날 오후 중대본 회의 개최 및 부처별 점검 사항을 지시했다. 이 대통령은 이날 오후 냉부해를 촬영한 후 오후 5시30분 중대본 회의를 주재했다는 설명이다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국가 전산망 화재 수습 기간 중 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해(냉부해)’를 촬영한 이재명 대통령 내외에 대해 국민의힘이 공격을 이어가고 있다. 더불어민주당은 관련 의혹을 처음 제기한 주진우 의원에 대한 고발 조치를 예고했다.관련 의혹을 처음으로 제기한 주진우 국민의힘 의원은 5일 자신의 페이스북에 “28일 오후 냉부해 촬영이 킹 받는 열 가지 이유”라는 제목의 글을 게시했다. 앞서 대통령실은 이 대통령이 28일 냉부해를 촬영했다고 밝혔다.주 의원은 “촬영·이동 시간을 감안해 28일 오후 12시 무렵 예능 촬영을 시작했을 것”이라며 “화재 진화된 지 18시간밖에 안 되던 때. 조기 수습의 골든타임”이었다고 주장했다. 주 의원은 12시 무렵 상황을 “재난 이틀째인데 대통령 현장 방문 0건, 중대본 회의 직접 주재 0건, 대통령 직접 브리핑 0건, 행안부 장관 대면보고 0건 등 0의 행진”이었다고 지적했다. 그러면서 “냉부해 예능에 중대본 회의가 밀린 최초 사례”라며 “냉장고가 중요해, 전산망이 중요해”라고 비판했다.주 의원은 또 냉부해 방영을 취소해야 한다고 했다. 그는 “냉부해 방송을 하루만 미뤄 공무원 발인 다음 날 강행한단다. 피해 국민과 가족 잃은 유족 앞에서 배터지게 먹고 낄낄거리며 웃을 텐가”라며 “냉부해 방영을 취소할 것을 국민을 대표해 강력히 요구한다”고 주장했다.장동혁 국민의힘 대표도 이에 가세했다. 장 대표는 이날 페이스북에 “이재명 대통령의 48시간 행적은 결국 거짓말이었다. 거짓을 거짓으로 덮다가 결국 어제 지난달 28일 예능 녹화 사실을 시인했다”고 적었다. 그러면서 “심각한 국가적 재난이 발생한 상황에서 무슨 생각으로 예능 촬영을 했는지, 극단적 선택을 한 담당 공무원의 발인을 피해 고작 하루 늦게 방송을 강행하겠다는 발상이 어디에서 온 것인가”라며 “지금 국민은 이 대통령 부부의 냉장고 속이 궁금한 것이 아니라 대통령의 머릿속이 궁금하다”고 비판했다.더불어민주당은 주 의원 즉각 고발 조치를 예고하며 “왜곡만을 일삼으며 국가 혼란을 부추기려는 행태를 멈추라”고 반발했다. 박수현 민주당 수석대변인은 이날 논평을 내어 “한가위에까지 대통령에 대한 허위사실로 흑색선전을 일삼는 국민의힘에 강력한 유감을 표하고 민주당은 주진우 의원을 즉각 고발조치 할 것”이라고 했다.한편 김남준 대통령실 대변인은 지난 4일 서면브리핑을 통해 “대통령실은 이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 추석 특집편의 방영을 연기해 줄 것을 해당 방송사에 정중히 요청했다”고 밝혔다. 이에 해당 방송편은 6일 오후 10시로 방송 일정이 변경됐다.김 대변인에 따르면 이 대통령은 28일 오전 10시50분 비상대책회의를 개최해 관련 상황을 보고 받았다. 이후 이날 오후 중대본 회의 개최 및 부처별 점검 사항을 지시했다. 이 대통령은 이날 오후 냉부해를 촬영한 후 오후 5시30분 중대본 회의를 주재했다는 설명이다.권민지 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지