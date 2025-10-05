포스코 광양제철소, 지역 어르신에 추석 선물 드리고 안부 살펴
포스코 광양제철소는 사내 마음이음 꽃꽂이 재능봉사단이 추석 명절을 맞아 광양시 중마노인복지관을 방문하고, 지역 내 도움이 필요한 이웃에게 과일과 과자, 음식 등이 담긴 명절 키트 패키지를 전달했다고 5일 밝혔다.
2021년부터 활동을 시작한 마음이음 꽃꽂이 재능봉사단은 최근 대두되는 어르신들의 고립문제 해결을 위한 소통·치유형 봉사단으로 약 50여명의 단원들이 관내 홀몸 어르신들과의 따사로운 동행을 함께하고 있다.
포스코1%나눔재단의 지원을 받아 중마노인복지관 주관으로 진행중인 독거노인 마음이음사업에 참여하며 어르신들과의 지역 나들이 행사, 영화보기 행사, 생신 선물 챙겨드리기 활동을 통해 어르신들의 고독사 예방과 정서적 유대 형성에 기여하고 있다.
또한 지금까지 1만2800여개의 직접 만든 꽃꽂이 제품 등을 지역 노인복지시설에 전달하며 어르신들과의 따뜻한 동행을 이어나가기 위한 나눔문화를 실천하고 있다.
이날 마음이음 꽃꽂이 재능봉사단은 준비된 과일과 과자, 명절 제례음식을 손수 포장하면서 지역 이웃들에게 전달할 음식 패키지를 정성껏 준비했다.
특히 봉사단원들이 직접 만든 양말목과 냄비 받침대도 같이 담기며 이웃을 위한 온기 전달에 의미를 더했다. 이렇게 준비된 명절 음식 키트는 지역 내 어르신 가정 50가구를 직접 방문 후 전달됐다.
봉사단원들은 명절 키트를 전달하는데 그치지 않고 덕담을 주고받거나, 안부도 묻는 등 말동무가 되어주며 어르신들이 행복하고 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 도왔다.
이환성 마음이음 꽃꽂이 재능봉사단장은 "지역 내 어르신들을 도울 수 있음에 큰 보람을 느낀다"며 “오늘 전달한 음식 키트가 우리 이웃들이 명절을 뜻깊게 보내시는 데 작게나마 도움을 드렸으면 좋겠다"고 소회를 밝혔다.
이날 키트를 전달받은 한 어르신은 “광양제철소에서 손수 음식 키트를 준비해 주며 따뜻한 정을 나눠준 덕분에 이번 명절도 큰 도움이 될 것 같다” 며 “매년 이맘때마다 지역사회를 위해 따스한 손길을 내밀어 주셔서 감사하다”고 말했다.
광양제철소는 매년 명절을 앞두고 지역 전통시장 점포를 방문해 식자재를 구매하고, 취약계층을 대상으로 한 사랑의 김장 김치·생필품 전달 행사, 취약계층 주거환경 개선 등의 활동을 펼치며 지역사회에 따뜻한 온기를 전하고 있다.
광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사