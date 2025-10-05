GS칼텍스 노사, 지역경제 회복 앞장…여수사랑상품권 10억 구매

2026 여수세계섬박람회 성공 기원 협약식도 개최



전통시장 및 소상공인 가맹점 이용 캠페인 적극 전개

GS칼텍스, 여수사랑상품권 구매. GS칼텍스 제공

이 자리에는 정기명 여수시장, 김성민 GS칼텍스 CSEO/각자대표 겸 생산본부장, 장대익 GS칼텍스 노동조합 위원장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

이번 행사는 추석을 앞두고 GS칼텍스 노사가 여수사랑상품권 구매를 통하여 지역시민으로서 지역 소상공인들과 상생하면서 지역경제 활성화에 도움이 되고, 내년으로 다가온 지역 내 대규모 국제행사인 2026 여수세계섬박람회의 성공 개최를 함께 기원한다는 의미로 기획됐다.

정기명 시장은 “석유화학 산업이 어려운 상황 속에서도 GS칼텍스가 지역 사회와의 상생을 위한 뜻깊은 결단을 해 주어 감사드린다”며 이번 상품권 구매가 지역 소상공인들에게 큰 힘이 될 것”이라고 말했다

장대익 GS칼텍스 노조위원장도 “여수시와 GS칼텍스는 뗄 레야 뗄 수 없는 관계”라면서 “우리 여수가 잘 되야 회사 임직원들도 여수에서 근무한다는 자부심을 갖고 일할 수 있다. 상품권은 전통시장과 소상공인 가맹점에서 적극 사용하도록 홍보하겠다”고 말했다.

김성민 각자대표는 “지역경제가 어려울수록 민간의 선제적 소비 확대가 필요하다”면서 “지역친화기업인 GS칼텍스부터 솔선수범해 상품권 구매를 통한 지역경제 활성화 및 2026 여수세계섬박람회 성공 개최 기원을 하게 됐다”고 강조했다.

GS칼텍스는 지속적이고 다양한 사회공헌활동을 펼쳐오고 있다. 20년째 이어온 ‘한가위 사랑의 온정 나누기’를 비롯해 지역 아동 청소년을 위한 ‘희망에너지교실, 마음톡톡, 새롬교실’ 운영, GS칼텍스 예울마루를 통한 문화예술 지원 등 여수 지역사회와 상생하며 기업시민으로서 역할과 책임을 다하고 있다.