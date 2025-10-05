김영록 지사 “전남도 통합대학교 국립의대 신속 신설” 강력 건의

교육부장관 면담서 내년 2월까지 의대 정원 배정 촉구



대학통합 절차 간소화·유연한 통합 특례 적용 필요성 강조



전남도 통합대, 서울대 10개 만들기 지역거점대 지정도 요청

김영록 전라남도지사가 1일 세종에서 최교진 교육부 장관과 면담을 갖고 전라남도 통합대학교 국립의대 신속 신설 등 전남도 핵심사업 해결을 위한 건의 및 협조를 요청하고 있다. 전남도 제공

전남도는 김영록 전남도지사가 최근 최교진 교육부장관과 면담을 갖고, 전라남도 통합대학교 국립의과대학 신속한 신설과 의대 정원 배정을 건의했다고 5일 밝혔다.