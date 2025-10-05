시사 전체기사

강수현 양주시장, 추석 연휴 현업기관 근무자 격려

입력:2025-10-05 11:13
4일 소방·경찰서, 전통시장 등 방문


강수현 경기 양주시장이 추석 연휴 기간인 지난 4일 지역 내 주요 현업기관을 방문해 근무자들을 격려했다.

이번 방문은 7일간의 긴 추석 연휴에도 시민과 귀성객들이 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 묵묵히 근무하는 현업기관 종사자들의 노고에 감사를 전하기 위해 마련됐다.

강 시장은 이날 양주소방서를 시작으로 가납시장, 경신하늘뜰 공원묘지, 거점소독소, 양주예쓰병원, 양주경찰서를 차례로 방문하고 연휴를 반납한 채 시민 안전과 교통, 방역, 의료서비스 등을 위해 헌신하는 관계자들을 직접 만나 위로와 감사의 뜻을 전했다.

강 시장은 “시민의 안전을 위해 비상 대응 체계를 유지하며 맡은 바 역할을 다하는 현업기관 관계자분들의 노고에 깊이 감사드린다”며 “양주시는 언제나 시민이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

