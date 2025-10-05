시사 전체기사

日 애니 ‘체인소맨’, 개봉 12일만에 100만 관객 돌파

입력:2025-10-05 10:26
수정:2025-10-05 11:05
공유하기
글자 크기 조정

‘F1: 더 무비’보다 빠른 흥행 속도

영화 '극장판 체인소 맨: 레제편' 포스터. 소니픽쳐스 제공

일본 애니메이션 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’이 개봉 12일 만에 100만 관객을 돌파했다.

소니 픽처스에 따르면 지난달 24일 개봉한 이 작품은 5일 0시 기준 누적 관객 101만7000여명을 기록했다. 이는 개봉 13일째 100만 관객을 돌파한 브래드 피트 주연 영화 ‘F1: 더 무비’보다 하루 빠른 기록이다.

‘극장판 체인소 맨: 레제편’은 일본 애니메이션 열풍을 이어가고 있다. ‘극장판 귀멸의 칼날:무한성편’과 ‘킹 오브 킹스’에 이어 올해 개봉한 애니메이션 영화 가운데 세 번째로 100만 관객을 달성했다.

이 영화는 전 세계 누적 발행 부수 3000만부를 돌파한 후지모토 타츠키의 인기 만화 ‘체인소 맨’의 인기 에피소드 ‘레제편’을 원작으로 한다.

이날 오전 10시 기준 예매율로는 ‘보스’(예매율 23.8%)와 ‘어쩔수가없다’(16.8%)에 이어 3위를 기록 중이다. 7만9000여명이 관람을 기다리며 15.2%의 예매율을 보이고 있다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조승현 기자
종교부
조승현 기자
404
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“판매량 5배 급증”… 명절 앞둔 육포 공장에 무슨 일이
[작은영웅] 모녀가 침수된 지하차도에 고립되자 가장 먼저 달려온 사람들 (영상)
3500선 뚫은 코스피, 추석 연휴 이후에도 ‘상승 랠리’ 기대감
최장 10일 황금연휴, 너도나도 해외로…520만 ‘하늘길 대이동'
‘냉부해’ 공방 격화…주진우 “강유정 대변인 형사 고발”
60년 함께 일군 재산 장남에 ‘올인’…대법 “이혼 사유”
OTT 요금 이렇게 올랐나…5년 새 최대 71% 폭등
오세훈 “李정부, 실패한 文부동산 정책 반복”
국민일보 신문구독