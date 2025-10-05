‘우승 정조준’김주형, 샌더슨 팜스 챔피언십 3R 공동 8위…선두 히고 5타차 추격

‘동병상련’안병훈, 3타 줄여 공동 36위

5일(한국 시간) 미국 미시시피주 잭슨의 더 컨트리 클럽 오브 잭슨에서 열린 PGA투어 '가을 시리즈' 2차전 샌더슨 팜스 챔피언십 3라운드에서 공동 8위에 자리한 김주형이 14번 홀 티잉 그라운드에서 얼라인먼트를 하고 있다. AFP연합뉴스

함께 출전한 안병훈(34·CJ)은 보기 2개에 버디 5개를 묶어 3타를 줄여 공동 36위(중간 합계 8언더파 208타)에 자리했다. 페덱스컵 랭킹 73위인 안병훈도 내년 시즌 초반 2개의 시그니처 대회 출전을 위해서는 가을 시리즈에서 페덱스컵 랭킹 60위 이내 진입에 성공해야 한다.