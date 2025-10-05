다카이치, 당 부총재에 아소·간사장에 스즈키 검토

관방장관엔 ‘야스쿠니 참배’ 기하라 유력

일본 자유민주당 총재 선거에서 당선된 다카이치 사나에 일본 전 경제안보담당상이 지난 4일 자유민주당 대표실에서 포즈를 취하고 있다. AP뉴시스

다카이치 총재가 아소 전 총리를 배려하려는 데에는 선거 출마 시 이름을 올린 추천인 20명 중 아소파 의원이 가장 많았기 때문이라고 아사히는 분석했다.