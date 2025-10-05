추석 하루 앞 귀성길 정체…서울→부산 7시간30분
전국 교통량 575만대 예상
추석을 하루 앞둔 5일 오전 전국 주요 고속도로 귀성 방향 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.
한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 기준, 승용차로 서울요금소를 출발해 주요 도시까지 예상 소요 시간은 부산 7시간 30분, 울산 7시간 10분, 광주 6시간 30분, 대구 6시간 30분, 강릉 4시간 30분, 대전 3시간 30분이다.
반대로 각 도시에서 서울까지 걸리는 예상 시간은 부산 6시간 50분, 울산 6시간 40분, 광주 4시간 20분, 대구 5시간 20분, 강릉 3시간 20분, 대전 2시간으로 집계됐다.
한국도로공사는 귀성 방향 정체가 오전 5∼6시부터 시작돼 정오∼오후 1시에 절정에 이르고, 오후 8∼9시쯤 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 오전 8∼9시부터 막히기 시작해 오전 11시∼정오에 정체가 가장 심해진 뒤, 오후 8∼9시께 풀릴 것으로 예상된다.
이날 전국 교통량은 약 575만대로 전망되며, 수도권에서 지방으로 47만대, 지방에서 수도권으로 46만대가 이동할 것으로 공사는 내다봤다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사