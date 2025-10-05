시사 전체기사

추석 하루 앞 귀성길 정체…서울→부산 7시간30분

입력:2025-10-05 09:19
공유하기
글자 크기 조정

전국 교통량 575만대 예상

추석 연휴 첫날인 지난 3일 경부고속도로 서울 잠원나들목 인근 하행선. 연합뉴스

추석을 하루 앞둔 5일 오전 전국 주요 고속도로 귀성 방향 곳곳에서 정체가 이어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 10시 기준, 승용차로 서울요금소를 출발해 주요 도시까지 예상 소요 시간은 부산 7시간 30분, 울산 7시간 10분, 광주 6시간 30분, 대구 6시간 30분, 강릉 4시간 30분, 대전 3시간 30분이다.

반대로 각 도시에서 서울까지 걸리는 예상 시간은 부산 6시간 50분, 울산 6시간 40분, 광주 4시간 20분, 대구 5시간 20분, 강릉 3시간 20분, 대전 2시간으로 집계됐다.

한국도로공사는 귀성 방향 정체가 오전 5∼6시부터 시작돼 정오∼오후 1시에 절정에 이르고, 오후 8∼9시쯤 해소될 것으로 내다봤다. 귀경 방향은 오전 8∼9시부터 막히기 시작해 오전 11시∼정오에 정체가 가장 심해진 뒤, 오후 8∼9시께 풀릴 것으로 예상된다.

이날 전국 교통량은 약 575만대로 전망되며, 수도권에서 지방으로 47만대, 지방에서 수도권으로 46만대가 이동할 것으로 공사는 내다봤다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조승현 기자
종교부
조승현 기자
404
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“밤 아니었어?” 호흡곤란 부르는 ‘이것’ 먹으면 응급실행
‘여자 아베’ 다카이치, 日 자민당 총재…사상 첫 女총리 유력
60년 함께 일군 재산 장남에 ‘올인’…대법 “이혼 사유”
연휴 첫날 30대 예비부부 사망…경찰 경위 파악 나서
OTT 요금 이렇게 올랐나…5년 새 최대 71% 폭등
오세훈 “李정부, 실패한 文부동산 정책 반복”
수감 상태로 추석 맞는 尹 부부…이번엔 ‘특식’도 없다
긴 추석 다른 도시로 박물관 나들이 어때?… 강추 전시 5선
국민일보 신문구독