시사 전체기사

[속보] 석방 이진숙 “이재명 검·경이 채운 수갑, 사법부가 풀어줘”

입력:2025-10-04 18:59
수정:2025-10-04 19:15
공유하기
글자 크기 조정

이진숙 전 방송통신위원장은 4일 “경찰의 폭력적 행태를 접하고 보니 일반 시민들은 과연 어떨까 생각이 들었다”고 말했다.

이 전 위원장은 법원 명령 약 20분 후인 이날 오후 6시45분쯤 서울 영등포경찰서에서 걸어 나왔다. 체포 당시 손목에 차고 있던 수갑은 사라진 상태였다.

이 전 위원장은 “경찰, 검찰이 씌운 수갑을 그래도 사법부가 풀어줬다”며 “대한민국 어느 한구석에는 민주주의가 조금이라도 남아 있는 것 같아 희망을 느낀다”고 말했다.

이어 “이재명 대통령 일정과 함께 많이 보이는 것이 법정, 구치소, 유치장 장면”이라며 “대통령 비위를 거스르면 당신들도 유치장에 갈 수 있다는 함의가 여러분이 보시는 화면에 담겼다”고 밝혔다.

그는 “이런 일을 막은 것은 시민 여러분의 힘”이라며 “곳곳에서 응원을 보내주신 분들께 감사드린다”고 인사한 뒤 준비된 차를 타고 빠져나갔다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“밤 아니었어?” 호흡곤란 부르는 ‘이것’ 먹으면 응급실행
‘여자 아베’ 다카이치, 日 자민당 총재…사상 첫 女총리 유력
60년 함께 일군 재산 장남에 ‘올인’…대법 “이혼 사유”
연휴 첫날 30대 예비부부 사망…경찰 경위 파악 나서
OTT 요금 이렇게 올랐나…5년 새 최대 71% 폭등
오세훈 “李정부, 실패한 文부동산 정책 반복”
수감 상태로 추석 맞는 尹 부부…이번엔 ‘특식’도 없다
긴 추석 다른 도시로 박물관 나들이 어때?… 강추 전시 5선
국민일보 신문구독