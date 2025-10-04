‘괴물 신인’김민솔, 변형 스테이블포드 강자 방신실 꺾고 시즌 2승

동부화재·한국토지신탁 챔피언십 우승

마지막날 버디만 8개 막강 화력 과시

공동2위 박주영과 방신실 3점차 따돌려

4일 전북 익산시 익산CC에서 열린 KLPGA투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 시즌 2승째를 거둔 김민솔이 손가락으로 숫자 '2'를 그려 보이고 있다. KLPGA

4일 전북 익산시 익산CC에서 열린 KLPGA투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 시즌 2승째를 거둔 김민솔이 언니들로부터 축하를 받고 있다. KLPGA

4일 전북 익산시 익산CC에서 열린 KLPGA투어 동부건설·한국토지신탁 챔피언십에서 시즌 2승째를 거둔 김민솔(가운데)이 우승 경쟁을 펼친 동료 선수들, 대회 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.KLPGA

2년만의 우승 탈환에 나선 방신실은 16∼18홀 연속 버디를 포함해 버디 8개를 잡아내 13점을 보태 최종 합계 48점으로 공동 2위로 대회를 마쳤다.

방신실은 2번 홀(파5) 더블보기로 3점이 감점된 것이 뼈아팠다.