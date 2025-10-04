[속보] ‘여자 아베’ 다카이치, 日 자민당 총재…사상 첫 女총리 유력
자민당 총재 선거 2차 투표 결과 다카이치 선출
다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상이 사실상 차기 총리를 뽑는 집권 자민당 총재 선거에서 승리하며 당권을 차지했다.
자민당 첫 여성 총재로 선출된 다카이치 전 경제안보상은 사상 최초의 여성 일본 총리가 될 것으로 보인다.
다카이치 전 경제안보상은 4일 도쿄 자민당 본부에서 치러진 제29대 총재 선거 결선 투표에서 185표를 얻어 156표를 기록하는 데 그친 고이즈미 신지로 농림수산상을 29표 차로 누르고 당선됐다.
그는 5명이 출마한 이번 선거 1차 투표에서는 183표를 획득해 1위에 올랐다. 고이즈미 농림수산상은 164표를 얻어 2위로 결선에 진출했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
