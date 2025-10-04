황유민 울고 김효주 웃었다…롯데 챔피언십 3R 공동 2위

13언더 단독 선두 이와이 1타차 추격

황유민 3오버, 김효주 6언더 희비교차

윤이나 1타 잃고 공동 21위 순위 하락

4일(한국시간) 미국 하와이주 오아후섬 에바비치의 호아칼레이CC에서 열린 LPGA투어 롯데 챔피언십 3라운드에서 6타를 줄여 선두에 1타 뒤진 공동 2위에 자리한 김효주가 9번홀에서 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 갤러리 환호에 답하고 있다. 대홍기획

4일(한국시간) 미국 하와이주 오아후섬 에바비치의 호아칼레이CC에서 열린 LPGA투어 롯데 챔피언십 3라운드에서 3타를 잃어 전날 선두에서 1타차 공동 2위로 밀린 황유민이 5번홀에서 티샷을 날리고 잇다. 대홍기획

지난 8월 스탠다드 포틀랜드 클래식에서 시즌 1승이 있는 이와이는 이날 1타를 줄이는데 그쳤으나 단독 선두에 자리해 시즌 2승 기회를 잡았다. 이와이와 김효주 중에서 우승자가 나오면 올 시즌 첫 다승자가 된다.