“한그릇도 무료배달”… 배민 ‘1인가구 특수’ 톡톡
한그릇 배달 서비스 누적 1000만건 돌파
1인 가구가 늘며 이들의 수요를 노린 배달의민족의 ‘한 그릇’ 배달 서비스도 폭발적인 증가세를 보이고 있다.
4일 배민에 따르면 한 그릇 서비스는 지난달 첫 주 기준 누적 1000만건을 넘어섰다. 지난 4월 출시 이후 5개월여 만이다.
한 그릇 서비스는 저렴한 가격에 음식을 배달해주는 게 특징이다. 메뉴 가격이 1만2000원 이하고, 최소 주문 금액도 없다. 배민 관계자는 “한 그릇 할인 메뉴 판매를 시작한 모든 업종에서 주문 수와 노출 수, 주문 금액이 증가했다”고 말했다.
배민 입점업체 가운데 한식, 중식, 분식, 햄버거 등 8개 업종을 영위하는 상위 20% 매장의 주문 건수는 한 그릇 서비스 도입 이후 지난 8월 말까지 최대 140% 증가했다.
돈가스 입점업체는 월평균 주문 건수가 340건, 매출이 479만원 늘었다. 도시락·덮밥집은 주문 건수 246건, 매출 349건 증가했다. 덮밥집의 경우 하루 주문 건수 10건 중 6건이 한그릇 주문 건인 경우도 있었다.
다만 단가가 낮고 배달비 부담이 크다는 점은 입점 업체에 있어 부담이다. 공정한 플랫폼을 위한 사장협회 관계자는 “한 그릇 서비스 도입 이후 매출이나 주문 건수는 더 늘었으나 단가가 너무 낮고 배달비 부담이 커 점주 주머니에 남는 이윤은 거의 없는 수준”이라며 “한 그릇 서비스를 도입하지 않으면 앱에서 가게 노출이 잘되지 않으니 울며 겨자 먹기로 하는 점주가 많다”고 비판했다.
배민 관계자는 “1인 가구가 많이 늘어나는 등 변화하는 식문화에 맞춰 도입한 한 그릇 서비스 이용 고객이 늘고 있다”며 “메뉴 구성과 양, 최소 주문 금액 등으로 주문하기 어려웠던 메뉴를 추가 도입해 한 그릇 카테고리 구성을 다양화하겠다”고 강조했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
