시사 전체기사

[속보] “이스라엘, 트럼프 평화구상 첫 단계 즉각이행 준비”

입력:2025-10-04 09:19
공유하기
글자 크기 조정
도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

[속보] “이스라엘, 트럼프 평화구상 첫 단계 즉각이행 준비”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
752
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
OTT 요금 이렇게 올랐나…5년 새 최대 71% 폭등
오세훈 “李정부, 실패한 文부동산 정책 반복”
수감 상태로 추석 맞는 尹 부부…이번엔 ‘특식’도 없다
긴 추석 다른 도시로 박물관 나들이 어때?… 강추 전시 5선
[속보] 국가전산망 장애 담당 공무원 세종청사서 투신…심정지
인니 클럽서 마약하고 현지 여성 사망케 한 한국인 체포
범죄자들이 선호하는 해외 도피처 1위는 ‘이 나라’
하남 폐가서 남성 2명, 여성 1명 숨진 채 발견…수사 중
국민일보 신문구독