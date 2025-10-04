시사 전체기사

연휴 첫날 30대 예비부부 사망…경찰 경위 파악 나서

입력:2025-10-04 09:17
추석 연휴 첫날 부산의 한 아파트에서 결혼을 앞두고 있던 30대 남녀가 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

4일 부산 사하경찰서에 따르면 전날 오후 7시42분쯤 부산의 한 아파트에서 30대 여성 A씨가 안방에서 피를 흘리며 쓰러진 채 발견됐다. 해당 아파트 화단에는 30대 남성 B씨가 쓰러져 있었다.

A씨로부터 다급하게 “도와달라”는 전화를 받은 어머니가 집을 찾아갔다가 딸을 발견했다.

이 아파트는 결혼을 앞둔 A씨와 B씨가 함께 거주하는 곳이다.

두사람은 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌지만, 치료를 받던 중 숨졌다.

경찰은 현장 감식을 통해 A씨 몸에서 흉기에 찔린 상처와 목이 졸린 흔적을 확인했다. B씨는 추락에 의해 숨진 것으로 조사됐다.

경찰은 집안에서 발견된 흉기나 감식 결과 등을 토대로 B씨가 A씨를 살해한 뒤 건물 아래로 스스로 뛰어내린 것으로 추정했다.

경찰 관계자는 “두사람이 모두 사망해 진술이 불가능한 상태라 사건 경위는 확인되지 않았다”며 “향후 부검과 추가 조사를 통해 정확한 경위를 파악할 예정”이라고 밝혔다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

