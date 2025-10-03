[속보] 트럼프 “하마스, 美동부시간 5일 18시까지 합의하라”
도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 팔레스타인 무장정파 하마스에 “워싱턴 DC 시간으로 일요일(5일) 오후 6시(한국시간 6일 오전 7시)까지 합의해야 한다”며 최종 시한을 통보했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “모든 국가가 사인했다”며 “만약 합의에 이를 마지막 기회를 놓치면 이제껏 누구도 보지 못한 지옥이 하마스 앞에 펼쳐질 것”이라고 경고했다. 이어 “시신을 포함한 (이스라엘) 인질을 모두 당장 석방하라”고 강조했다.
앞서 트럼프 대통령은 지난달 29일 백악관에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 정상회담을 마친 후 공동기자회견에서 이스라엘과 하마스 양측의 인질 및 구금자 석방, 하마스 무장해제, 하마스 구성원 사면, 가자지구 과도정부 수립, 이스라엘 단계적 철수 등 20개 항으로 구성된 평화구상을 발표했다. 트럼프 대통령은 당시 하마스의 72시간 내 수용을 압박하기도 했다.
