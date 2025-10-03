[속보]이 대통령, ‘전산망 담당 공무원 투신 사망’에 “슬픔과 애도”
이재명 대통령이 국가전산망 장애 업무를 총괄하던 행정안전부 공무원의 투신 사망 소식에 애도를 표했다.
이 대통령은 3일 자신의 페이스북에 “공직자의 사명을 다하기 위해 삶의 마지막 순간까지 국민을 위해 헌신한 고인의 명복을 빌며 국민과 함께 슬픔과 애도를 표한다”고 밝혔다.
이 대통령은 “고인께서는 국민의 불편을 하루빨리 해소하고 국가의 기능을 정상화해야 한다는 막중한 책임감으로 밤낮없이 자신의 책무를 다하셨다”며 “국민의 일상을 회복하고 국가가 위기를 극복하는 동안 보이지 않는 곳에서 희생하고 노력했던 고인의 헌신을 결코 잊지 않겠다”고 했다. 이어 “유가족 여러분과 행정안전부 동료 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전하며 고인의 안식과 영면을 기원한다”고 덧붙였다.
이날 오전 10시50분쯤 정부세종청사에서 행안부 공무원 A씨가 투신해 숨졌다. A씨는 중앙동 청사 인근 바닥에서 쓰러진 채 발견됐다. 심정지 상태로 인계됐으나 끝내 사망했다.
김민석 국무총리와 강훈식 대통령 비서실장은 이날 저녁 A씨의 빈소를 찾아 조문했다.
