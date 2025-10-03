시사 전체기사

이진숙 2차 조사 종료…내일 법원 체포적부심사

입력:2025-10-03 20:13
공유하기
글자 크기 조정

경찰 “6차례 출석 요구에 불응”
이진숙 측 “정식 요구는 1차례”

이진숙 전 방송통신위원장이 지난 2일 서울 영등포경찰서로 압송되며 취재진에 발언하고 있다. 연합뉴스

공직선거법과 국가공무원법 등을 위반한 혐의로 체포된 이진숙 전 방송통신위원장에 대한 경찰의 2차 조사가 3일 종료됐다. 이 전 위원장은 조사를 마친 후 다시 경찰서 유치장에 구금됐다.

서울 영등포경찰서는 이날 오전 10시부터 오후 5시까지 이 전 위원장에 대한 두 번째 조사를 진행했다. 이 전 위원장은 지난해 9~10월과 올해 3~4월 정치적으로 편향된 발언을 하거나 사전 선거운동을 한 혐의를 받는다.

이 전 위원장은 사실관계 자체는 모두 인정했으나 죄가 성립하지 않는다는 취지로 혐의를 부인했다. 경찰은 이 전 위원장의 진술 내용을 분석한 후 구속영장 신청 여부를 검토할 예정이다.

이 전 위원장은 유치장에서 하루를 더 보낸 후 내일 서울남부지법의 체포적부심사에 출석한다. 체포적부심사는 체포의 적법 여부, 체포 유지의 필요성 등을 심사하는 절차다. 구속의 경우에도 적부심사가 가능하다. 다만 상대적으로 체포 단계부터 적부심사를 청구하는 사례가 흔치 않은 만큼 경찰과 이 전 이원장 측이 수사 초반으로 강하게 충돌하는 것으로 풀이된다.

앞서 경찰은 전날 오후 4시쯤 이 전 위원장을 체포했다. 이 전 위원장이 6차례 출석 요구에 응하지 않았다며 법원이 발부한 체포영장을 집행했다.

체포 피의자는 48시간 이내에 구속영장이 청구되거나 석방돼야 한다. 법원이 심문을 위해 수사 서류와 증거를 접수한 시점부터 결정 후 자료를 반환하는 시점까지는 체포영장 집행 후 구속영장 청구 시한에 포함되지 않는다.

이 전 위원장 측은 경찰의 체포가 과도하다는 입장이다. 이 전 위원장 측 임무영 변호사는 2차 조사를 마친 후 기자들과 만나 “식사와 휴식을 제외하면 이틀간 실제 조사 시간은 6시간도 안 된다”며 “6시간도 안 되는 조사를 위해 강제로 신병을 확보한 것은 경찰의 직권남용”이라고 주장했다. 임 변호사는 또 정식 출석 요구는 6차례가 아닌 1차례였다고 강조했다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] ‘안 낸 돈 지급하라’ 요구에도 70%는 안낸다…버티는 기업에 중기부도 속수무책
[속보] 국가전산망 장애 담당 공무원 세종청사서 투신…심정지
인니 클럽서 마약하고 현지 여성 사망케 한 한국인 체포
“반지하 결핍이 나의 힘… 지금 부동산 시장은 한마디로 포모”
작년 ‘의치한약’ 중도이탈 1000명…사상 최대
이진숙, 법원에 체포적부심 청구…경찰 이틀차 조사 재개
범죄자들이 선호하는 해외 도피처 1위는 ‘이 나라’
9·7 실망·추가 규제 불안… 수도권 집값 불붙었다
국민일보 신문구독