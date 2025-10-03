오세훈 “李정부, 실패한 文부동산 정책 반복”
오세훈 서울시장은 3일 주택 공급 정책에 대해 “이재명정부는 문재인정부가 실패한 공공 중심의 공급 방식을 반복하고 있다”고 지적했다. 이어 “구역 지정도 안 된 유휴부지, 주민들이 외면하는 수용식 정비사업 등 비현실적인 계획만 내놓고 있다”고 비판했다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘거꾸로 가는 정부의 주택공급, 서울시가 착공 중심으로 열겠습니다’라는 제목의 글에서 이같이 밝혔다.
오 시장은 “이번 주 서울시는 신통기획 2.0을 발표했다”며 “2031년까지 31만호 착공, 이 중 20만호는 선호 지역인 한강벨트에 6년간 집중 공급한다”고 말했다. 그러면서 “무엇보다 그중 96%가 이미 구역 지정이 완료된 것으로, 실현 가능한 약속”이라고 덧붙였다.
오 시장은 “정비사업 과정마다 도시라고 있던 병목을 제거해 18.5년 걸리던 절차를 12년으로 단축했다”고 설명했다. 그러면서 “민간의 활력을 활용해 필요한 곳에 빠르고 확실하게 주택을 공급하는 서울시의 방식”이라고 강조했다.
오 시장은 “주택 공급의 필요성에는 정부와 서울시 모두 동의한다”며 “실현 가능한 대안을 중심으로 서로 협력하는 것이 바람직하지 않겠느냐”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
