시사 전체기사

오세훈 “李정부, 실패한 文부동산 정책 반복”

입력:2025-10-03 18:02
공유하기
글자 크기 조정
오세훈 서울시장이 29일 서울시청 브리핑룸에서 신통기획 2.0 추진 계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장은 3일 주택 공급 정책에 대해 “이재명정부는 문재인정부가 실패한 공공 중심의 공급 방식을 반복하고 있다”고 지적했다. 이어 “구역 지정도 안 된 유휴부지, 주민들이 외면하는 수용식 정비사업 등 비현실적인 계획만 내놓고 있다”고 비판했다.

오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘거꾸로 가는 정부의 주택공급, 서울시가 착공 중심으로 열겠습니다’라는 제목의 글에서 이같이 밝혔다.

오 시장은 “이번 주 서울시는 신통기획 2.0을 발표했다”며 “2031년까지 31만호 착공, 이 중 20만호는 선호 지역인 한강벨트에 6년간 집중 공급한다”고 말했다. 그러면서 “무엇보다 그중 96%가 이미 구역 지정이 완료된 것으로, 실현 가능한 약속”이라고 덧붙였다.

오 시장은 “정비사업 과정마다 도시라고 있던 병목을 제거해 18.5년 걸리던 절차를 12년으로 단축했다”고 설명했다. 그러면서 “민간의 활력을 활용해 필요한 곳에 빠르고 확실하게 주택을 공급하는 서울시의 방식”이라고 강조했다.

오 시장은 “주택 공급의 필요성에는 정부와 서울시 모두 동의한다”며 “실현 가능한 대안을 중심으로 서로 협력하는 것이 바람직하지 않겠느냐”고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
검찰, ‘울산 선거개입’ 문재인·조국·임종석 등 불기소 처분
승객 294명 짐 안 싣고 이륙…아시아나, 과태료 ‘1200만원’ 처분
‘조민 화장품’ 면세점 입점 특혜 의혹에… “법적 대응”
[속보] 국가전산망 장애 담당 공무원 세종청사서 투신…심정지
인니 클럽서 마약하고 현지 여성 사망케 한 한국인 체포
해남서 채취한 버섯 먹은 일행 8명 구토 증상…병원 이송
정부, 3분기 ‘한은 마통’ 이자 700억
[단독] 한은 “빅테크 스테이블코인, 소상공인 대출절벽 부를 수도”
국민일보 신문구독