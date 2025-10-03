‘구치소 인연’ 송영길, 김호중 손편지 공개…“하루도 빠짐 없이 반성”

“서울구치소 같은 동에서 지낸 인연…최근 면회”

김호중 “삶의 겸손 배우며 시간 채워나갈 것”

송영길 소나무당 대표, 가수 김호중. 연합뉴스, 뉴시스.

송영길 소나무당 대표가 서울구치소 수감 당시 함께 지냈던 가수 김호중의 근황을 전했다. 송 대표는 최근 아내와 함께 김호중을 면회한 후 받은 손편지를 공개했다.



송 대표는 3일 자신의 페이스북에 “가수 김호중씨 소식을 전합니다”라며 3장의 사진과 장문의 글을 올렸다. 송 대표는 “서울구치소에 수감되어 있을 때 김호중씨와 같은 동에서 지낸 인연이 있다”며 “얼마 전 아내와 함께 여주 소망교도소로 옮겨간 김호중씨를 면회했다”고 밝혔다. 그러면서 “저는 그에게 조금이나마 용기와 희망을 건네고 싶었다”며 “지난날의 잘못으로 큰 사회적 비난을 받으며 지금은 죄값을 치르고 있는 그이지만 저는 고통 속에서도 회개와 반성, 다짐의 길을 걷고 있음을 느꼈다”고 했다.



면회 후 며칠이 지나 김호중이 보내온 손편지도 공유했다. 송 대표가 공개한 손편지 사진에서 김호중은 “아직도 재판은 진행 중이지만 기억에서 지워버리고 하루하루 매 순간 살아있음에 호흡함에 감사를 느끼고 살고 있다는 말씀이 기억에 남는다”며 “저 또한 그 말씀에 공감하며 제 삶에도 적용하며 살아보겠다”고 했다. 그러면서 “이곳에서 삶의 겸손을 더 배우고 매일 하루도 빠짐없이 반성하며 김호중의 시간을 채워나가겠다”고 전했다.



가수 김호중이 송영길 소나무당 대표에게 보내온 손편지. 송영길 소나무당 대표 페이스북 캡처

송 대표는 이같은 손편지를 전하며 “저는 그 편지에서 그의 진심을 읽었다. 그 진심은 긴 겨울 끝에 얼음을 뚫고 올라오는 첫 꽃눈처럼 여리고 떨리며 피어오르고 있었다”고 했다. 그러면서 “잘못은 지울 수 없지만 진정한 반성과 새로운 출발을 향한 마음은 존중받아야 한다고 믿는다”며 “그래서 그 작은 떨림을 외면하지 않고 따뜻하게 품어주고 싶다”고 강조했다.



앞서 김호중은 지난해 5월 음주 상태로 운전하다 중앙선을 넘어 반대편 차량과 충돌한 후 도주한 혐의와 운전자 바꿔치기 혐의 등으로 기소돼 징역 2년6개월의 실형을 선고받았다. 김호중은 지난 8월 국내 유일 민영 교도소인 소망교도소로 이감됐다. 내년 11월 출소 전까지 소망교도소에서 형기를 채울 것으로 전망된다.



송 대표 또한 지난 1월 불법 정치자금 수수 혐의로 징역 2년을 선고받아 법적 구속됐으나, 지난 6월 보석이 허가돼 불구속 상태로 항소심 재판을 진행 중이다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



