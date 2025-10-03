서울 마을버스 ‘환승 할인’ 유지…시, 재정 지원 확대
서울 마을버스 업계가 대중교통 환승 체계에서 탈퇴하겠다는 방침을 철회했다. 서울시는 마을버스 업계에 대한 재정 지원금을 늘리고, 마을버스는 운행 서비스 질을 높이기로 합의한 결과다.
서울시는 전날 마을버스운송사업조합과 ‘운송 서비스 개선을 위한 합의문’을 체결했다고 3일 밝혔다. 그동안 서울시와 조합은 마을버스에 대한 환승 할인 보전 규모를 놓고 갈등을 이어왔다. 조합은 자신들의 요구안이 거절되면 내년 1월 1일부터 환승 제도에서 탈퇴하겠다는 입장을 내놓기도 했다.
합의문에 따라 서울시는 버스 1대당 재정 지원 기준액을 기존 48만6098원에서 51만457원으로 올린다. 내년도 재정 지원 기준을 수립할 때도 마을버스 업계 의견을 적극적으로 반영한다. 운행률 향상, 신규 기사 채용 등이 확인되면 보조금도 지급한다.
조합은 마을버스 운행 횟수와 배차 간격 등 운행의 질을 높이고 회계 투명성을 강화한다. 인가 현황, 운수 종사자 채용 계획 등을 담은 서비스 개선 계획도 서울시에 제출한다. 서비스 개선 계획은 공개된다.
서울시와 조합은 실무자 협의회도 상설 운영한다. 마을버스 업계의 건의 사항과 서비스 품질 높이기 위한 제도적 개선안을 지속적으로 논의하기 위함이다. 논의 결과는 시민들에게 투명하게 공개된다.
서울시 관계자는 “마을버스 임의 운행 등으로 시민의 불편이 이어지는 문제가 반복되지 않아야 한다“며 ”시와 업계가 공동의 노력을 기울일 수 있는 구조를 마련한 점이 의미가 크다”고 강조했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
