추석 황금연휴 시작…백화점·쇼핑몰 ‘몰캉스’ 고객 맞이 분주

서울스카이에서 만날 수 있는 디즈니 K-헤리티지. ‘미키와 친구들’이 한국을 방문해 고유의 문화를 체험하고, 그 매력을 소개하는 스토리로 전개된다. 롯데월드 제공.

스타필드는 연휴 기간동안 추석과 한글날 겨

냥 프로그램으로 명절 분위기를 살린다. 안성점에선 4일 아슬한 묘기와 풍물 공연이 어우러진 ‘바우덕이 줄타기’가 진행되고 11일엔 ‘북청사자놀이’ 공연이 열린다. 오는 5일부터 고양·안성·수원점에서는 전통놀이 체험존이 마련돼 제기차기·윷놀이·투호를 즐길 수 있다.