특검, 연휴에도 수사는 계속…한학자 4일 소환 방침
3대(김건희·내란·채해병) 특검은 추석 연휴 중에도 사건 관계자들에 대한 조사를 진행하며 막바지 수사에 박차를 가한다는 방침이다.
3일 법조계에 따르면 김건희 특검은 오는 4일 한학자 통일교 총재를 사무실로 불러 조사할 계획이다. 당초 지난 2일로 예정됐던 조사는 한 총재가 건강상의 이유로 재차 불출석 사유서를 내면서 진행되지 못했다.
앞서 한 총재는 “특검이 무리한 수사를 진행하고 있다”는 취지로 구속적부심을 청구했으나 법원은 이를 기각했다. 한 총재의 구속 만료 기간은 이달 12일까지다. 특검은 이르면 10일 한 총재 구속기소를 목표로 수사를 펼치는 중이다. 특검은 한 총재가 통일교의 수장으로서 정치권에 불법 자금 등을 지원했고, 이를 감추기 위해 증거 인멸을 지시했을 것으로 의심하고 있다.
특검은 지난 2일엔 통일교 게이트에 연루된 권성동 국민의힘 의원을 정치자금법 위반 혐의로 구속기소했다. 이외에도 같은 날 공천 청탁 의혹 관련 김상민 전 검사를, 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 김모 국토교통부 서기관을 기소했다.
내란 특검과 채해병 특검도 연휴에 쉬지 않고 수사를 이어갈 계획이다. 다만 주요 피의자들의 소환 일정은 잡혀 있지 않은 것으로 알려졌다. 각 수사팀은 일부 피의자·참고인 조사를 진행하면서 압수물을 분석하고 기존 조사 내용을 살펴볼 예정이다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
