특검, 연휴에도 수사는 계속…한학자 4일 소환 방침

한학자 통일교 총재가 지난 9월 22일 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 향하고 있다. 윤웅 기자

한 총재 구속기소를 목표로 수사를 펼치는 중이다. 특검은 한 총재가 통일교의 수장으로서 정치권에 불법 자금 등을 지원했고, 이를 감추기 위해 증거 인멸을 지시했을 것으로 의심하고 있다.

특검은 지난 2일엔 통일교 게이트에 연루된 권성동 국민의힘 의원을 정치자금법 위반 혐의로 구속기소했다.