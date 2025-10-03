대전시 “가을철 진드기·설치류 매개 감염병 주의하세요”

3일 시에 따르면 올해 대전 중구에 거주하는 50대 남성이 농작업 이후 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)으로 사망했다.

중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 쯔쯔가무시증, 신증후군출혈열은 대표적인 가을철 감염병이다.

쯔쯔가무시증은 털진드기 유충에 물려 감염되며 물린 부위에 가피가 생긴다. 발열·두통·피부발진·림프절 종대 증상이 나타나고 조기 항생제 치료 시 완치가 가능해 빠른 진단과 치료가 필수다.

대전에서는 올해 9월 17일 기준 SFTS 4명, 쯔쯔가무시증 7명, 신증후군출혈열 5명이 확인됐다. 전국적으로도 꾸준히 발생하고 있다.