올데이골프그룹, 추석 연휴 ‘보름달 Zone’ 고객 감사 3가지 이벤트 실시
청주떼제베&임페리얼레이크 등 그룹 소유 5개 골프장서 동시 실시
국내 대표적인 골프장 운영사인 올데이골프그룹(회장 최동호)이 추석 연휴를 맞아 올데이 청주떼제베CC 등 그룹 산하 5개 골프장에서 ‘Fun & Joy 추석 라운드 응원’ 이벤트를 진행한다.
올데이골프그룹은 3일부터 12일까지 추석 연휴 기간에 가족 및 친구, 지인들과 즐기는 명절 라운드 때의 재미와 즐거움을 선사하기 위해 ▲보름달 Zone 이벤트 ▲추석 당일 송편 제공 ▲행운의 숫자-생맥주 1잔 서비스 등의 3가지 이벤트를 동시에 실시한다고 지난 2일 밝혔다.
이번 이벤트는 올데이골프그룹이 운영하는 올데이 청주떼제베와 올데이 임페리얼레이크, 올데이 로얄포레, 올데이골프앤리조트, 그리고 올데이 옥스필드CC 등 5개 골프장에서 동시에 실시된다.
첫 번째 ‘보름달 Zone’ 이벤트는 5개 골프장별로 지정된 홀에서 소원을 담아 티샷한 공이 ‘보름달 Zone’에 안착하면 그늘집(맛집)에서 해당 팀에 막걸리 1병을 무료 증정하는 이벤트다. 1팀 4명 기준으로 4차례 이벤트 참여 기회가 부여된다. 1명이라도 티샷한 공이 ‘보름달 Zone’에 안착하면 이벤트 성공으로 간주한다.
두 번째는 추석 당일(6일) 그늘집(맛집)에서 내장객 전원에게 정성껏 빚은 송편을 무료로 제공하는 이벤트다.
세 번째 이벤트는 ‘행운의 숫자-생맥주 1잔 서비스’다. 추석 연휴 기간 ‘라운드 이용일과 휴대폰 번호 끝자리’가 동일한 고객에게는 그늘집에서 생맥주 1잔을 무료 제공한다.
‘보름달 Zone’과 ‘행운의 숫자-생맥주 서비스’ 이벤트는 추석 연휴 기간인 3일부터 12일까지 10일 동안 계속 진행된다. 식음 서비스가 가능한 1, 2부 고객이 대상이다.
올데이골프그룹측 관계자는 “추석 연휴를 맞아 내장하는 고객들에게 재미와 즐거움을 드리기 위해 이번 이벤트를 기획했다”며 “‘보름달 Zone’은 풍성한 한가위 명절을 상징함과 동시에 대보름달에 소원을 기원하는 의미가 담겨 있다”고 설명했다.
그는 또 “이벤트를 통해 색다른 추석 명절의 경험과 작은 행운을 선사하고자 했다”며 “올데이골프그룹의 고객들에 대한 ‘감사한 마음’이 조금이라도 전달되기를 희망한다”고 덧붙였다.
올데이골프그룹이 운영하는 5개 골프장은 ‘골퍼라면 누구에게나 열려 있는 골프문화 공간’으로 골프 입문자부터 실력자까지 모두가 만족할 수 있는 코스 세팅이라는 평가를 받고 있다. 전체 골프장이 수도권에서 1~2시간 이내면 접근이 가능할 정도로 접근성이 좋다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
