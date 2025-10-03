시사 전체기사

[속보] 국가전산망 장애 담당 공무원 세종청사서 투신…심정지

입력:2025-10-03 12:24
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
인니 클럽서 마약하고 현지 여성 사망케 한 한국인 체포
작년 ‘의치한약’ 중도이탈 1000명…사상 최대
이진숙, 법원에 체포적부심 청구…경찰 이틀차 조사 재개
범죄자들이 선호하는 해외 도피처 1위는 ‘이 나라’
9·7 실망·추가 규제 불안… 수도권 집값 불붙었다
“전화 좀 자주 해”…다른 사람은 부모에 몇번 전화하길래
“반지하 결핍이 나의 힘… 지금 부동산 시장은 한마디로 포모”
박정훈 “베일에 가려진 김현지, ‘국장급 인사’ 개입 의혹도”
국민일보 신문구독