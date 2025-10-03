해남서 채취한 버섯 먹은 일행 8명 구토 증상…병원 이송
전남 해남의 한 식당에서 버섯을 섭취한 일행 8명이 구토증상을 보여 병원 치료를 받고 있다.
3일 해남소방서에 따르면 지난 2일 오후 8시 32분쯤 해남군 화원면 한 횟집에서 A씨(78)와 B씨(56) 등 2명이 식사를 한 뒤 갑가지 구토와 어지럼 증상을 보였다.
이들은 신고를 받고 출동한 119에 의해 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.
또 귀가했던 이들의 동료 6명도 같은 증상이 나타나 인근 병원에서 치료를 받았다.
이들은 이날 동료 중 1명이 채취한 버섯을 함께 먹었던 것으로 전해졌다.
보건당국은 이들이 섭취한 음식과 버섯의 종류 등을 파악하는 등 정확한 경위를 조사하고 있다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사