고양시, 토스와 ‘찾아가는 금융·경제생활 특강’ 개최

경기 고양시는

지난

2

일 일산국제컨벤션고등학교 이벤트홀에서 온라인 금융 플랫폼 기업인 토스와 함께

‘

찾아가는 금융

·

경제생활 특강

’

을 개최했다.

이번 특강은 고양시가 청소년들에게 실질적인 금융

·

경제 교육 기회를 제공하고자 국내 대표 금융기업인 토스와 협업한 결과 마련된 자리다

.

시는 청소년 금융역량 강화를 위한 민관 협력 모델을 구축하고

,

학생들의 실생활에 꼭 필요한 금융 지식을 제공하기 위해 이번 사업을 기획했다.

첫 번째 특강은 일산국제컨벤션고등학교

1

학년 학생들을 대상으로 진행됐으며

,

▲

금융사기 예방과 대응

▲

합리적인 소비 습관과 예산 관리

▲

저축

·

금리

·

물가 등 기초 금융 이해

▲

디지털 금융 환경과 최신 금융 서비스 활용 등 사회 초년생에게 꼭 필요한 내용을 중심으로 구성됐다

.

시는 이번 강의를 시작으로

,

올해 수능 이후 화정고

,

고양일고 등

6

개 고등학교의 고등학교

3

학년 학생들을 대상으로 맞춤형 금융특강을 추가로 추진할 예정이다

.

시 관계자는

“

청소년들이 금융사기 등 각종 위험으로부터 자신을 지킬 수 있도록 실질적인 금융 교육을 확대하고

,

금융 기업과의 협업을 통해 지속 가능한 교육 모델을 만들어가겠다

”며 “

토스와의 긴밀한 협력을 바탕으로 청소년을 대상으로 한 금융 교육 프로그램을 확대해 학생들이 사회로 나아가기 전에 실질적인 경제 지식과 금융 생활 역량을 갖출 수 있도록 지원할 방침”이라고 밝혔다.