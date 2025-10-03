[속보] 서울남부지법, 내일 오후 3시 이진숙 체포적부심사
이진숙 전 방송통신위원장이 체포 이틀 차인 3일 법원에 체포적부심사를 청구했다.
이 전 위원장의 변호인 임무영 변호사는 이 전 위원장이 입감된 서울 영등포경찰서에서 취재진과 만나 서울남부지법에 체포적부심사 청구서를 제출했다고 밝혔다.
이 전 위원장은 경찰에 타당한 불출석 사유서를 제출하는 등 소환에 불응한 적이 없음에도 그를 체포한 것은 부당한 구금이라는 입장이다.
임 변호사는 “청구서에 국가공무원법·공직선거법 위반이라는 범죄사실도 소명이 되지 않는다는 주장을 담았다”고 설명했다.
법원의 체포적부심사 일시는 아직 공개되지 않았다.
이 전 위원장은 전날 체포된 후 약 3시간 조사를 받은 뒤 오후 9시쯤 유치장에 입감됐다.
경찰은 이날 오전 10시 이 전 위원장에 대한 조사를 재개한다.
경찰은 오후쯤 구속영장 신청 여부를 결정할 예정이나 법원의 체포적부심사가 변수가 될 수 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사