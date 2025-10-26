[작은영웅] 후유증 하나 없었다…심정지 환자가 기적처럼 깨어날 수 있었던 이유 (영상)

“숨 쉬고 있으면 그만해” CPR의 정석을 보여준 이들의 정체

어벤져스 부럽지 않은 경찰 5인방



정용진씨

“제가 힘들다 느꼈을 때 두성이 형이랑 한번 교체를 했어요. 제대로 된 압박을 하려면 2분 하기가 힘들거든요”



정용진씨

“시민 분이 굉장히 빨리 도움을 청했던 게, 저희 옆 테이블에 앉아서 식사를 하고 계셨던 분이거든요. 저희가 수영대회 얘기하고 그래서 CPR 할 수 있겠다고 판단하셔서 바로 요청을...”



정용진씨

“우리는 퇴근해도 결국 경찰 공무원의 그 일원이구나 그런 게 많이 느껴지고 생각하게 된 계기 같아서 스스로도 조금 뿌듯했죠”



정용진씨

“코 아래 손 대서 호흡 확인했고, 눈동자 열고, 맥 한번 잡아서... 처음에는 의식하고 호흡을 꼭 확인을 한번 해 보셔야지 안 그러면 오히려 무리한 조치가 될 수도 있어가지고...”



