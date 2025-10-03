편의점서 선물세트 못 뜯어보게 하자 난동…50대 벌금 100만원
편의점과 슈퍼마켓에 들어가 소리치고 욕설한 50대에게 벌금형이 선고됐다.
울산지법 형사1부(부장판사 박강민)는 모욕과 업무방해 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 벌금 100만원을 선고했다고 3일 밝혔다.
A씨는 지난 2월 아침 울산 북구의 한 편의점에서 업주 B씨에게 고함을 치며 커피잔을 바닥에 집어 던지고, 진열대에 있는 상품들을 손으로 넘어뜨리는 등 10여 분간 난동을 부렸다.
A씨는 B씨에게 포장된 선물 세트의 안쪽을 보고 싶다고 요구했으나, B씨가 포장지를 뜯을 수는 없다고 하자 이처럼 영업을 방해했다.
A씨는 또 며칠 뒤 다른 슈퍼마켓에 들어가 고객 적립포인트 조회가 안 되자 다른 손님들이 보는 앞에서 종업원을 향해 큰소리로 심한 욕설을 했다.
재판부는 “절도죄로 집행유예 기간 중 또 범행했다”며 “사리 분별은 할 수 있을 정도이지만 정신질환이 있는 점은 참작했다”고 양형 이유를 밝혔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr)
