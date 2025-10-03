시사 전체기사

[속보] “테슬라, 5.1% 급락” 美증시 3대 지수 사상 최고치

입력:2025-10-03 05:05
수정:2025-10-03 05:44
공유하기
글자 크기 조정

미 연방정부가 셧다운(일시적 업무정지)에 돌입한 지 이틀째인 2일(현지시간) 뉴욕증시가 강세를 지속하며 3대 지수 모두 사상 최고치로 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 78.62포인트(0.17%) 오른 4만6519.72에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 4.15포인트(0.06%) 오른 6715.35에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 88.89포인트(0.39%) 오른 22,844.05에 각각 장을 마쳤다.

이날 강세는 반도체 등 기술주 종목들이 주도했다. AMD가 3.5%, 브로드컴이 1.4% 각각 올랐고, 메타 플랫폼은 1.4%, 엔비디아는 0.9% 상승했다.

테슬라는 3분기 차량 인도량이 예상 밖으로 상승했다는 발표에도 불구하고 미 연방정부의 전기차 세제 혜택 종료에 따른 판매 위축 전망이 부각되며 이날 5.1% 급락했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
명절엔 더 사무쳐… 탈북민 외로움 보듬은 따뜻한 한끼
강성 지지층 반발이 부른 요지경… 추석 맞는 여야 ‘화합’도 어렵네
갈 길 먼 ‘배임죄 폐지’… 대체법안 없어 헛바퀴
승객 294명 짐 안 싣고 이륙…아시아나, 과태료 ‘1200만원’ 처분
오픈AI, AI영상 공유 소셜앱 출시… 틱톡·인스타 대항마 될까
“은행만 스테이블코인 발행? 그건 카르텔 지키겠다는 뜻”
머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어
하남 폐가서 남성 2명, 여성 1명 숨진 채 발견…수사 중
국민일보 신문구독