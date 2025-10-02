12월, 와우에 ‘하우징 시스템’ 생긴다

블리자드, ‘월드 오브 워크래프트’ 하우징 12월 4일 시작 발표

확장팩 ‘한밤’ 콘텐츠 공개

하우징 외관. 블리자드 제공

블리자드 엔터테인먼트의 ‘월드 오브 워크래프트’ 개발팀이 내년 초 출시를 예고한 차기 확장팩 ‘월드 오브 워크래프트: 한밤’에서 만나볼 수 있는 주요 컨텐츠를 자세히 살펴보는 심층 탐구 영상을 2일 공개했다.

특히 이번 콘텐츠에서 주목 받은 건 새 확장팩에서 도입되는 플레이어 하우징의 얼리 액세스 일정이다.

신규 악마사냥꾼 전문화 - 공허 엘프. 블리자드 제공