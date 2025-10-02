경기도, 내년 1월부터 일산대교 전면 무료화 추진

일산대교 전경.김포시 제공

경기 서북부 국회의원들은 국회에서 기자회견을 열고 “서울과 수도권을 잇는 29개 한강 교량 중 일산대교만 유료”라며 전면 무료화를 정부가 직접 나서 해결해야 한다고 촉구했다.

이어 9월 22일에는 정은경 보건복지부 장관을 만나 국민연금공단이 적극 협상에 나설 것을 요청하면서, 법적 절차 문제를 제외하면 본질적 차별 문제는 여전히 남아 있다는 점을 강조했다.

일산대교 통행료 전면 무료화 추진 입장을 밝혀 김포시의 입장이 주효했다는 평가다.

김포시 관계자는 “

경기도는 통행료 완전 무료화를 위해 국토교통부 등 중앙정부와 협의를 강화한다는 계획이다. 도는 일산대교가 국가지원지방도임에도 건설 당시 국비 지원을 받지 못한 점을 들며, 국가 재정이 반드시 투입돼야 한다는 입장을 강조했다.