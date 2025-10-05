위작논란 이우환 그림… ‘김건희 청탁’ 사건은 미궁 속?

작품진위 판단이 핵심 쟁점 부상

판단 결과에 따라 ‘처벌’ 달라져

진위 논란에 휩싸인 이우환 화백의 작품 ‘점으로부터 No.800298’. 대만 경매 업체 ‘이써리얼 옥셔니어스’ 홈페이지 캡처

특검 수사로 소환된 이 화백의 작품은 ‘점으로부터 No.800298’이다. 1970년대 시작된 이 화백의 대표 시리즈 중 하나다. 화폭 위에 큰 점 7개를 왼쪽에서 오른쪽으로 한 줄로 그려 넣었다. 특검은 김상민 전 검사가 지난해 4·10 총선 공천이나 공직 인사를 보장받을 목적으로 1억4000만원 상당의 이 그림을 구매한 뒤 김 여사 오빠 김진우씨에게 전달했다고 보고 있다. 특검은 그림의 최종 도착지를 김 여사로 특정한 상태다.

4일

서울중앙지검이 2016년 12월 19일 고(故) 천경자 화백의 ‘미인도’를 진품으로 결론 지은 뒤 원본이라며 공개한 그림. 국민일보DB

이우환 화백이 2016년 6월 30일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 기자회견을 열어 경찰 수사로 위조 판정을 받은 자신의 13점 그림에 대해 ‘진품’이라는 입장을 밝히고 있다. 국민일보DB

이 화백 그림을 3000만원 이상이라고 판단했다는 뜻이다. 다만