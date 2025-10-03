[단독] 보이스피싱 가담 재외국민 증가…중국→태국 등 확대

지난해 보이스피싱 범죄 가해 영사조력 제공 건수가 가장 많았던 국가는 중국(18건)이었는데 올해 들어서는 상반기 기준 태국(18건)이 가장 많은 것으로 나타났다. 이 의원실은 “자료를 통해 보이스피싱의 무대가 동남아시아 여러 국가로 확대되고 있음을 볼 수 있다”고 분석했다.

이재정 더불어민주당 의원. 연합뉴스