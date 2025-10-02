시사 전체기사

이 대통령 내외, 추석 연휴 ‘냉부해’ 뜬다… K-푸드 전도사로 변신

입력:2025-10-02 16:18
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난달 20일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 부산국제영화제 공식상영작 '극장의 시간들' 관객과의 대화에 참석한 모습. 연합뉴스

이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 명절을 맞아 예능 프로그램에 출연한다. 대통령실은 2일 “이 대통령 부부가 오는 5일 밤 9시 방송되는 JTBC 추석 특집 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다”고 밝혔다.

이번 방송은 ‘추석 특집, K-냉장고를 부탁해’를 주제로, 한국의 제철 식재료를 활용한 다양한 요리를 국내 일류 셰프들이 선보인다. 이 대통령 부부는 ‘K-푸드 전도사’로서 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 음식과 명절과 관련된 추억을 전할 예정이다.

대통령실은 “국민에게는 명절의 따뜻한 정서를, 글로벌 시청자에게는 K-푸드와 K-컬처의 새로운 매력을 전달하는 계기가 될 것”이라며 “K-컬처의 새로운 매력을 전달할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
승객 294명 짐 안 싣고 이륙…아시아나, 과태료 ‘1200만원’ 처분
‘조민 화장품’ 면세점 입점 특혜 의혹에… “법적 대응”
현직 경찰 22명, 12·3 비상계엄 다음날 골프장 찾았다
민주당, 복귀 표명 특검 검사에 “위법… 좌시 않겠다”
‘매물 씨가 말랐다’ 가을 이사철 앞두고 전세대란
[단독] “니가 뭔데 차를 세워?” 2차 사고 ‘위험천만’ 도로 위 안전순찰원
LG 우승… NC에 울다 한화 역전패에 웃었다
하남 폐가서 남성 2명, 여성 1명 숨진 채 발견…수사 중
국민일보 신문구독