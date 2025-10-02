이 대통령 내외, 추석 연휴 ‘냉부해’ 뜬다… K-푸드 전도사로 변신
이재명 대통령과 김혜경 여사가 추석 명절을 맞아 예능 프로그램에 출연한다. 대통령실은 2일 “이 대통령 부부가 오는 5일 밤 9시 방송되는 JTBC 추석 특집 ‘냉장고를 부탁해’에 출연한다”고 밝혔다.
이번 방송은 ‘추석 특집, K-냉장고를 부탁해’를 주제로, 한국의 제철 식재료를 활용한 다양한 요리를 국내 일류 셰프들이 선보인다. 이 대통령 부부는 ‘K-푸드 전도사’로서 제철 농수산물과 전통 추석 음식을 소개하고, 평소 즐겨 먹는 음식과 명절과 관련된 추억을 전할 예정이다.
대통령실은 “국민에게는 명절의 따뜻한 정서를, 글로벌 시청자에게는 K-푸드와 K-컬처의 새로운 매력을 전달하는 계기가 될 것”이라며 “K-컬처의 새로운 매력을 전달할 것으로 기대한다”고 밝혔다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
