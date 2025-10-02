시사 전체기사

[속보] 법원, 윤석열 보석 청구 기각… 구속 상태 유지

입력:2025-10-02 13:42
수정:2025-10-02 13:45
공유하기
글자 크기 조정
윤석열 전 대통령이 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

내란 특별검사팀에 의해 재수속 상태로 재판을 받고 있는 윤석열 전 대통령이 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방)을 요청했으나, 받아들여지지 않았다.

서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 2일 윤 전 대통령의 보석 청구를 기각했다.

윤 전 대통령은 지난 3월 법원의 구속취소 결정으로 풀려난 뒤 지난 7월 특검팀의 요청으로 다시 구속됐다. 이어 지난달 19일 방어권 보장과 건강상의 이유로 불구속 상태에서 재판을 받게 해달라며 보석을 청구했다.

윤 전 대통령 측은 지난달 26일 진행된 보석심문에서 “주 4회 재판을 하면 증인신문을 준비할 수 없다”며 “방어권을 무력화하는 것”이라고 주장했다.

윤 전 대통령에게 당뇨병 합병증으로 인한 실명 위험성이 있다는 점도 언급했다.

보석심문에 직접 출석한 윤 전 대통령 역시 18분가량 직접 발언하며 “보석을 인용해주시면 아침과 밤에 운동도 조금씩 하고, 당뇨식도 하면서 사법 절차에 협조하겠다는 뜻으로 (보석 청구를) 하는 것”이라고 말했다.

특검팀은 “비상계엄 관련 사후 문건 폐기 등은 그 자체로 수사 및 재판 방해 목적의 증거인멸”이라며 “여전히 피고인의 지지 세력이 있는 게 사실이고, 피고인을 석방할 경우 그 정치적 영향력이 수사·재판에까지 미칠 수 있다”고 구속 필요성을 밝혔다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박은주 기자
온라인뉴스부
박은주 기자
434
온라인뉴스부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
방탄 RM이 깜짝 놀란 이 대통령·박진영 ‘투샷’ [포착]
머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어
국회의원 떡값 ‘424만원’…직장인 평균의 7배
‘60세 이상 사절’에 상처, 알바 30여곳 퇴짜에 좌절
‘침팬지의 어머니’ 동물학자·환경운동가 제인 구달 별세
김건희 일가 요양원 부당이득 14억원 중 4억원 징수
달걀 가격 9.2%↑…3년 8개월 만에 최대 상승폭
“특검 파견 자격 ‘악의 집단’ 아닌 임은정 검사장뿐”
국민일보 신문구독