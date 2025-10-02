[속보] 법원, 윤석열 보석 청구 기각… 구속 상태 유지

윤석열 전 대통령이 지난달 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 첫 공판에 출석하고 있다. 사진공동취재단

형사합의35부(부장판사 백대현)는 2일 윤 전 대통령의 보석 청구를 기각했다.