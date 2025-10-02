귀성길 인사하는 가족

시사 전체기사

입력:2025-10-02 13:25
수정:2025-10-02 13:26
추석 연휴를 하루 앞둔 2일 서울 용산구 서울역에서 귀성길에 오른 한 가족이 기차에 오르며 손을 흔들고 있다

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

서영희 기자
사진부
서영희 기자
