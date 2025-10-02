울주군, ‘전국 지자체 일자리 대상’ 우수상
울산시 울주군은 고용노동부가 주관하는 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리 대상’ 지역일자리 공시제 기초지자체 부문에서 우수상을 수상했다고 2일 밝혔다.
울주군에 따르면 ‘지역일자리 공시제’는 지방자치단체장이 임기 동안 추진할 일자리 목표와 대책을 주민에게 공개하고, 전년도 추진 실적을 평가받는 제도다.
울주군은 민선 8기 일자리 정책 목표를 초과 달성하며 지역 고용 창출에 크게 기여한 성과를 인정받아 울산에서 유일하게 수상의 영광을 안았다.
앞서 민선 8기 울주군은 일자리 종합계획을 통해 내년까지 일자리 2만 4000개 창출, 고용률 65.5% 달성을 목표로 설정하고, 다양한 일자리 정책을 추진해왔다.
그결과, 울주군은 지난해 고용률(65.7%), 청년고용률(32.2%), 여성고용률(51%), 취업자 수(11만 8000명) 등 대부분의 지표에서 목표를 초과 달성했다.
특히 실업률은 2.9%로 역대 최저치를 기록했다.
올해 상반기에도 이 같은 추세를 이어가며 고용률(66.5%), 청년 고용률(35.2%), 여성 고용률(53%), 취업자 수(12만명) 등 지표가 안정적으로 우상향하고 있다.
주요 일자리정책으로는 ‘행복 울주 좋은 일자리 창출사업’, ‘중소기업 청년인턴사업’ 등을 통해 청년 취업을 지원하고, 전국 최대 규모의 창업·일자리 종합지원센터를 운영해 창업생태계 조성에 힘쓰고 있다.
또 기초자치단체 중 최대 규모의 기업 투자유치 보조금 지원사업을 실시해 연평균 8개 기업이 울주군에 공장을 신규 개설하고 있으며, 중소기업 경영안정자금 지원, 강소기업 육성 기술 혁신 지원 등 각종 중소기업 지원책을 제공해 기업하기 좋은 울주를 만들어 나가고 있다.
이순걸 군수는 “울주군은 지역 산업과 연계한 일자리 인프라를 구축하고, 근로자와 기업 모두가 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력해왔다”며 “앞으로도 모든 세대가 안심하고 일할 수 있는 양질의 일자리를 지속적으로 창출해 모두가 체감할 수 있는 행복 울주를 만들어 가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사