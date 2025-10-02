구내식당서 즐기는 테마파크 메뉴… “축제 분위기 물씬”
삼성웰스토리, 에버랜드 시그니처 메뉴 제공
삼성웰스토리가 고객사 구내식당에 에버랜드 레스토랑의 시그니처 메뉴를 제공하는 ‘매직 스위트 타임’(Magic Sweet Time) 프로모션을 10월 13∼31일 진행한다고 2일 밝혔다.
이번 프로모션은 ‘구내식당 속 테마파크 나들이’를 콘셉트로 고객들이 구내식당에서 테마파크의 축제 분위기를 느낄 수 있게 기획했다. 특히 에버랜드를 직접 방문하기 어려웠던 영호남권 급식 사업장 이용 고객들의 호응이 예상된다.
삼성웰스토리는 이번 프로모션을 통해 에버랜드 대표 레스토랑들의 시그니처 메뉴를 재해석한 9가지 신메뉴와 테마파크 감성을 반영한 카페 음료, 간편식을 개발해 구내식당에서 선보인다.
먼저 에버랜드 뷰 맛집으로 유명한 홀랜드빌리지 감성을 담은 ‘치폴레 BBQ치킨덮밥’, 깊은 국물과 푸짐한 돼지고기로 예능 프로그램에 자주 소개된 한가람의 ‘돼지고기김치찌개’ 등 메뉴를 준비했다.
또 에버랜드 대표 캐릭터가 그려진 소시지를 통으로 얹은 ‘레니라라 소시지 카레’, 래서판다의 얼굴로 라떼아트를 더한 ‘바나나크림라떼’ 등 캐릭터를 활용한 메뉴도 준비해 고객들이 동심으로 돌아가 식사 시간을 즐길 수 있도록 했다.
이밖에도 츄러스와 팝콘, 버터구이 옥수수 등 테마파크에서 만날 수 있는 다양한 간식들을 간편식으로 제공하고 구내식당을 에버랜드 소품들로 꾸미는 등 테마파크 분위기를 구내식당에 재현한다는 계획이다.
프로모션 기간 동안에는 구내식당 이용 고객들이 에버랜드의 가을 축제인 ‘에버랜드 오브 오즈’를 직접 체험할 수 있도록 에버랜드 입장권을 증정하는 온라인 퀴즈 이벤트도 함께 진행한다.
삼성웰스토리 관계자는 “식사부터 디저트까지 테마파크의 즐거움을 담아낸 메뉴들을 통해 고객들에게 식탁 위 작은 축제를 선물하고 싶다”며 “구내식당이 기쁨과 행복을 제공하는 공간이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr
