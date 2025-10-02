시사 전체기사

[속보] 달걀 가격 9.2%↑…3년 8개월 만에 최대 상승폭

입력:2025-10-02 08:21
수정:2025-10-02 08:24
서울 시내 한 대형마트 계란 판매 코너. 연합뉴스

지난달 소비자물가 상승률이 두 달 만에 다시 2%대로 올라섰다.

특히 달걀 가격이 9% 이상 상승하며 3년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다.

가공식품과 축·수산물 등 먹거리 물가를 중심으로 높은 상승세가 지속됐다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘9월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 117.06(2020년=100)으로 1년 전보다 2.1% 올랐다.

소비자물가 상승률은 지난 6∼7월 2%대를 기록했다가 8월엔 SK텔레콤 해킹 사태에 따른 요금 인하 효과로 1.7%로 반짝 둔화했다.

가공식품 물가는 4.2% 뛰며 전체 물가를 0.36%포인트(p) 끌어올렸다. 특히 빵(6.5%), 커피(15.6%) 등의 상승세가 두드러졌다.

축산물과 수산물도 각각 5.4%, 6.4% 오르며 물가 상승세를 견인했다. 특히 계란값이 9%대 상승률을 보이며 3년 8개월 만에 최대폭 상승했다.

자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감물가에 가까운 생활물가지수는 2.5% 올랐다. 전달(1.5%)보다 상승 폭이 크게 확대됐다.

경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.0% 상승했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

